بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد وتنشر صور جديدة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تحتفل بعيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد، حيث احتفلت بتورتة مميزة على شكل خرز أزرق.
وكتبت معلقة: "كل سنه وانت طيبه يا بلبل#نبيله عبيد ".
جدير بالذكر أن نبيلة عبيد كشفت عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التى تشتركان فى عمل درامى، بعد ما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفني.
والعمل سيقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف أمين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية.
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