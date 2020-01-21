هيفاء وهبي تدخل السجن في "أسود فاتح"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انطلاقة تصوير مسلسل "أسود فاتح" في لبنان، من خلال خاصية الـStory عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". وفي تغريدةٍ مثبتة على "تويتر". وتُجسّد "وهبي" في العمل شخصية سيدة أعمال لديها شركة خاصة بالأزياء والموضة تعاني من خيانة زوجها (شريف سلامة) مع صديقتها المقرّبة. الأمر الذي يصدمها ويدفعها لمواجهات مواقف وأزمات تُدخلها السجن. لكنها تخرج منه بدعم المحامي (صبري فواز) وتبدأ رحلتها للإنتقام من صديقتها وزوجها الخائنين.

هذا ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بينهم شريف سلامة وروجينا وفراس سعيد. علماً أنه من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال وإنتاج شركة المنتج اللبناني صادق الصباح في أول تعاون له مع هيفاء وهبي،

الجدير ذكره أن الممثل معتصم النهار سيحل على العمل كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل بعد أن انسحب من فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا".



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