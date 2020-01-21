شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد النبوى بعد نقله للمستشفى: "تعبان أوى وأرجوكم تدعوله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى – من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.



زوجة خالد النبوى تطالب بالدعاء له

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت:"والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي..خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب".



ريدة الشوباشلى تعلن دخول خالد النبوى المستشفى

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎

وكان خالد النبوي قد حرص على التضامن ودعم المتسابقة المصرية المستبعدة من مسابقة "ذا فويس كيدز"، الطفلة هايدي محمد، بكتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هايدي محمد الموهوبة، برافو هتبقي حاجة كبيرة قوي"، مع وسم "مصر_أحلى_بالموهوبين".

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وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف في دور "قنصوة الغورى" عم "طومان باي"، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.