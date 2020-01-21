شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الفنان يوسف فوزي عن حياته بعد المرض: نضجت أكثر وتقربت إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير يوسف فوزى أن حياته تغيرت منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش وقراره اعتزال الفن فى عام 2015، وأشارالفنان الكبير قائلا :"أنا نضجت أكتر بعد المرض وتقربت أكثر إلى الله ودائما أضع أمام عينى دعاء "ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ونسألك حسن الختام، وأقدر المعنى ده جدا".

وتابع الفنان الكبير :"طول عمرى أصلى وأبطل، ولكن من أول ما أنجبت ابنى عمر من 23 سنة مواظب على الصلاة وأؤدى صلاة الفجر بالساعة، وتقربت إلى الله اكتر وشفت أنا محظوظ أد إيه، رغم إنى مريض بمرض من الأمراض المستعصية على حسب كلام وزير الصحة السابق مثل السرطان وغيره"

وأضاف الفنان الكبير مؤكدا حالة الرضا التى يعيشها :" باقول فى عقلي أنا شفت بلاوى الناس ومعاناة الكثيرين مع الأمراض المستعصية، وباقول دايما الحمد لله يارب على النعمة اللى أنا فيها، طول ما أنا عارف أنطق وأقوم وأخدم نفسى وأمشى فى البيت بدون مساعدة ومخى شغال وذاكرتى شغالة الحمد لله هاعوز ايه اكتر من كدة..ألف حمد وشكرعلى النعمة اللى أنا فيها"

وكان الفنان يوسف فوزى اختص الخليج 365 بحوار معه ننشر تفاصيله بعد ساعات وأشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".

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