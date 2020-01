شكرا لقرائتكم خبر عن جويندولين كريستى تهنئ قزم GOT على جائزة SAG الأولى فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جويندولين كريستى، على تهنئة الممثل العالمي بيتر دينكليدج، صاحب شخصية تيريون لانيستر في مسلسل Game of thrones الشهير، على حصده جائزة SAG Awards، التي تعد الأولى له في مشواره الفني، بعد ترشحه لست مرات سابقاً وفشله في اقتناصها.

ونشرت كريستي صاحبة شخصية بريان أوف تارث الشهيرة في مسلسل GOT، صورة تجمعها مع دينكليدج، عبر حسابها بانستجرام، من كواليس الحفل الذي أقيم أمس، وبعد تتويجه بالجائزة الشهيرة.

وعلى سياق متصل فاز نجم هوليوود الشهير براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon a Time in Hollywood "، بينما فازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " Marriage Story "، في نفس الحفل، بينما كانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم " Marriage Story " ، و نال النجم العالمي جواكين فونيكس جائزة أفضل ممثل للعام وذلك عن دوره في فيلم " joker " .

وكانت جائزة أفضل ممثل في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير من نصيب سام روكويل ، بينما نالت النجمة ميشال ويليامز جائزة أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني أو مسلسل تليفزيوني قصير، و كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series: " من نصيب مسلسل " Game of Thrones " و الذي حقق نجاح كبير حول العالم ، في حين كانت جائزة " Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: " من نصيب " Avengers: Endgame " .