شكرا لقرائتكم خبر عن "انت اختيارى" مفاجأة محمد فؤاد بتوقيع محمد رفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد فؤاد فى أغنية جديدة تحمل إسم " انت اختيارى" من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع عادل عايش، حيث يتواجد حاليا فى لندن لوضع اللمسات الأخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة مع المنتج فهد زاهد الذى اختار فؤش بسبب حجم نجوميته والذى يعتبره من أفضل المطربين الموجودين فى مصر وتميزه فى سوق الكاسيت ويقدمه بشكل جديد من خلال الأغنية الذى يراهن عليها بقوة وتحمل العديد من المفاجئات لجمهوره.



محمد فؤاد ومحمد رفاعى

وأكد محمد رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها المرة الثانية الذى يتعاون فيها مع فؤش بعد أغنية "ربنا معاك" والتى حققت نجاح كبير واصفا بأنه نجم كبير فى عالم الغناء ويمتلك صوت مميز وقوى .



محمد فؤاد ومحمد رفاعى وفهد زاهد محمد فؤاد ومحمد رفاعى وفهد زاهد



محمد فؤاد وفهد زاهد محمد فؤاد وفهد زاهد

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من ناحية أخرى يتعاون الشاعر محمد رفاعى مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهى من توزيع هادى شرارة والحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن اغانيها السابقة وتحمل طابع الرومانسى كما أكد فى تصريحات خاصة سابقا لـ"الخليج 365" .

ويتعاون أيضا محمد رفاعى مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

ومنذ بداية انطلاق محمد فؤاد فى عالم الغناء أحدث طفرة ونقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر فى الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.