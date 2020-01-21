شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ثانية جديد ةللترويج عن فيلم الأنيمشن القادم Onward والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمي لـ فيلم الأنيمشن Onward، تريلر جديد للعمل، على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر أن يصل فيلم Onward، لدور العرض يوم 6 مارس من العام الجارى 2020، العمل من إنتاج شركة ديزنى، وضم التريلرالجديد الذى وصلت مدته إلى 30 ثانية، العديد من المشاهد التشويقية الجديدة من العمل المنتظر، فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

كما كشف تقرير جديد عن أن شركة ديزني، تعمل على طرح نسخة جديد من فيلم الأنيمشن Beauty And The Beast، ولكن هذه المرة سيدور العمل على شخصية "جاستون"، الذى لعبه الممثل الإنجليزي لوك إيفانز، في النسخة التي طرحت خلال عام 2017.

ولم تكشف الشركة عن الممثل الذى سيلعب الدور بعد، وكانت تسعى شركة ديزني، لتقديم سلسلة مختلفة من الأفلام على طريقة الـ live Action ، على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه المرة مختلفة حيث تسعى الشركة لـ تطوير قصة العمل نفسها.

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كما كشف التقرير الذى نشر على موقع "thedigitalweekly"، عن أن هنالك فيلم آخر مقتبس من قصة Beauty And The Beast،ولكن هذه المرة سيركز على الوحش، بعد بداية تعرفه بـ Belle.

بالإضافة إلى ذلك كشف تقرير جديد عن أن شركة ديزني، تعمل على طرح نسخة جديد من فيلم الأنيمشن Beauty And The Beast، ولكن هذه المرة سيدور العمل على شخصية "جاستون"، الذى لعبه الممثل الإنجليزي لوك إيفانز، في النسخة التي طرحت خلال عام 2017.

ولم تكشف الشركة عن الممثل الذى سيلعب الدور بعد، وكانت تسعى شركة ديزني، لتقديم سلسلة مختلفة من الأفلام على طريقة الـ live Action ، على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه المرة مختلفة حيث تسعى الشركة لـ تطوير قصة العمل نفسها.