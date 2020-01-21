شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء النجوم غنوا للحضن .. تعرف عليهم في يومه العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للحضن، وقد سبق وعبرت العديد من الأغنيات عن الحضن وخلال السطور التالية يمكنك متابعتها

تامر حسني:

حضن الغريب هي أغنية لتامر في ألبوم فري ميكس 4، وهي كلمات الشاعر محمود صلاح، وألحان حـسـام البـجـيـرمـى، ومن توزيع الموسيقي محمد مصطفي، وهندسة صوت أمير محروس.

عبد الحليم حافظ:

بالأحضان هي أغنية وطنية غناها عبد الحليم حافظ من تأليف صلاح جاهين، وتلحين كمال الطويل في العيد التاسع لثورة 23 يوليو 1952، وليست هذه الأغنية الوطنية الأولى التي يُقدمها عبد الحليم في عيد الثورة، وقدم من قبل أغنية يا جمال ياحبيب الملايين.

اليسا:

غنت اليسا في ألبومها سهرنا يا ليل، أغنية تحمل اسم "الحضن" تحمل طابع رومانسية، من كلمات سلامة علي، وألحان شريف بدر، وتوزيع الموسيقي يحيى يوسف، ونال الأغنية إعجاب جمهور اليسا في الوطن العربي.

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كارمن سليمان:

قدمت كارمن أغنية "حضن دافى" من تتر مسلسل فرح ليلي، وهي من كلمات نبيل خلف، وألحان مصطفي داغر، وتوزيع الموسيقي محمد عبد الله، ومسلسل من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد كمال. وغيرهما.

محمد حماقي:

قدم حماقي أغنية" في حضن عينيك" من ألبوم حاجة مش طبيعية عام 2010، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي تميم.

هيثم شاكر:

كما أيضا قدم هيثم أغنية "جو حضنك"، من ألبوم جديد عليا بعام 2008، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقي تميم، وهندسة صوت هاني محروس.