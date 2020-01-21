شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "إم تي إم" يطرح ثالث أغنية ألبومه الجديد "شكراً يا حبايبي"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق "إم تي إم" الغنائي ثالث أغاني من ألبوم بعنوان "شكراً يا حبايبي" من ألبوم جديد يحمل اسم "أرجوك ما تفصلنيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بهم على “اليوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، ومكساج وماستر جورج يعقوب.

من ناحية أخرى طرح إم تي إم في الأيام الماضية أغنيتين، الأولى بعنوان "البطريق" وهي من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، ومكساج وماستر جورج يعقوب، والثانية مش ندمان وهي من كلمات وألحان وتوزيع تاكى.

وتدشن MTM عبر الألبوم المنتظر انطلاقة غنائية جديدة تمامًا في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، بتغيير في الشكل الموسيقي الذي تخلط خلاله بين نمط "الراب" و"آر أند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتتولى بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل.

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واختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف "مزيكا مش خناقة " كشعار للألبوم الجديد ، في إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه، ويضم الألبوم في جعبته 8 أغنيات، منها "بطريق" و"مش ندمان" و"شكرًا يا حبايبي".

وحفر اسم فرقة "إم تي إم" في أذهان الملايين على مدار سنوات، منذ ظهورها لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.