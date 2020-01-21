شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يعلق على استبعاد هايدي محمد من فويس كيدز: تشارك السنة الجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان اللبنانى عاصي الحلاني، على أزمة استبعاد الطفلة المصرية هايدي محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز" ، في مرحلة "الصوت وبس"، قائلا :"صوت هايدي، من أروع الأصوات، التي مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا " ممكن تشارك السنة الجاية "

وتابع: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا أن هذه الأزمة تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا ان إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.

وأوضح أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".

كانت الطفلة هايدى محمد ظهرت فى برنامج " the voice kids" مساء السبت الماضى، وتعرضت لظلم واضح من لجنة تحكيم البرنامج على حد قولها، ورغم أنها تألقت فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، إلا أن أعضاء لجنة التحكيم بالكامل وهم المطربون عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى لم يضغطوا لاختيار الفتاة التى حازت على إعجاب جماهير الوطن العربى"، رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قالت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصى الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، معلقة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

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يذكر أن هايدى محمد زكى من قرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.