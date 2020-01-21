محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثار منشور منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، على صفحتها بموقع فيسبوك، عن نقل زوجها للمستشفى، ردود فعل من قبل عدد كبير من أصدقائهما.
وعلق المخرج عمرو سلامة، على منشور "المغربي": "إن شاء الله يقوم بالسلامة، طمنينا أول بأول"، بينما كتبت لمياء صقر رئيس اتحاد الجمباز: "ألف سلامة يا منى".
وعلقت أميرة سيد مكاوي: "لا إله إلا الله، إن شاء الله خير وألف سلامة"، وكتب تامر الصراف، زوج الفنانة رانيا فريد شوقي: "ألف ألف سلامة".
كانت منى المغربي، كتبت عبر حسابها منذ قليل: "خالد تعبان أوي، واتنقل المستشفى، أرجوكم تدعوله".
وأعادت الشوباشي، نشر صورة تجمعها بخالد، علقت عليها: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى: خالد حبيب الملايين وأنا منهم، ألف سلامة الابن الحبيب".
وقالت الشوباشي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تحاول الاتصال بزوجة الفنان خالد النبوي للاطمئنان على صحته بعد التدوينة، لكنها لا تجيب على هاتفها.
وفي وقت سابق، قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه لا يعلم شيئًا عن تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع أسرته للوقوف على حقيقة الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق بين الفنانين ومتابعي زوجة خالد النبوي بعد تدوينة نقله للمستشفى: طمنينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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