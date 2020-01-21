برسالة مؤثرة..راندا البحيري تعلق على ظهور يوسف فوزي بعد المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة راندا البحيري على أحدث ظهور للفنان يوسف فوزي بعد إصابته بمرض "الشلل الرعاش".

وكتبت منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"أستاذ يوسف فوزي قرر أنه يشاركنا مرضه، وحابب بإرداته إنه يطلع ويتكلم، وعلى فكره أغلب اللي مضايقين من الفيديو، مضايقين علشان خايفين على نفسهم، مش عايزين يشوفوا حاجة وحشة، مش عايزين يفتكروا المرض، مش عايزين نتعظ من حاجة".

تابعت البحيري :"على فكرة الله يشفيه ويعافيه، الفيديو ده هيبقى سبب لحاجات حلوة كتر أوي".

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وأكملت :"أستاذ يوسف في أول الفيديو قال حكم أقسم بالله، قال الفن يا جماعة بيسرق العمر، وقال كمان حاجة أنا كنت دايما بفكر فيها بس معرفتش أفسرها زي ما هو بخبرته فسرهالي في الفيديو ده، قال كل يوم بنصحى الصبح بنسيب شخصيتنا وبنلبس شخصية تانية نعيش بيها طول اليوم ونرجع ننام ونصحى نلبس شخصية تالته ونرجع ننام ونصحى وهكذا".

وأضافت :"علشان كدا جت كلمة الفن بيسرق العمر، إن أحنا الكام سنة اللي عايشينهم في حياتنا مش بنعيشهم بأسماينا بالطول والعرض، لا بنعيش جوا شخصيات غيرنا، عمرنا بيتاكل، بدعي كل زمايلي وأصحابي إننا نفكر تاني وتالت في حياتنا وفي ولادنا وحبايبنا وفي نفسنا، ونعيش للفن ولنفسنا مع بعض".

وأعلن الفنان يوسف فوزي اعتزاله عام 2016، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.