صور |بوسي شلبي وإيمي سمير غانم في عيد ميلاد نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور، من حفل عيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد، الموافق اليوم 21 يناير الجاري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر حفل العيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي، وعلقت :"كل سنة وانتي طيبة يا بلبل".

وتواصل الفنانة نبيلة عبيد تصوير مشاهدها في مسلسل "نساء من ذهب" بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.