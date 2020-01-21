الممثلين: نحاول التواصل مع أسرة خالد النبوي بعد تدوينة الشوباشي عن حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه لا يعلم شيئًا عن تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع أسرته للوقوف على حقيقة الأمر.

كانت الكاتبة فريدة الشوباشي قالت إن الفنان خالد النبوي، تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى.

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي، وعلقت: "ألف ألف سلامة على النجم الجميل خالد النبوي، ربنا يطمنا جميعا عليه، أسرته الصغيرة والكبيرة".

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وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قالت الشوباشي: زوجة الفنان خالد النبوي نشرت عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك خبر أزمته الصحية، ونقله للمستشفى، وأحاول التواصل معها لكنها لا تجيب على هاتفها.

الفنان خالد النبوي، يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، درة.