إدوارد يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، صديقته الفنانة ياسمين صبري، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. ونشر إدوارد سيلفي تجمعه بها، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى ياسمين في الدنيا". Advertisements يذكر أن إدوارد يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" أمام ياسمين صبري، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2020. مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أحمد الشامي، إدوارد، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.

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