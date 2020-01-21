احتفالا بذكرى ميلاده.. عرض عالمي لـ"شاهين ليه.. هاملت" بمركز الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالًا بالذكرى الـ94 لميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين، يُعرض فيلم "شاهين ليه.. هاملت" للمخرجة منى غندور، الجمعة المقبل 24 يناير، 6 مساء، بمركز الإبداع بدار الأوبرا.

الفيلم ضمن احتفالية أعدتها إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالتعاون مع شركة مصر العالمية، وصندوق التنمية الثقافية بمناسبة ذكرى مولد يوسف شاهين والذي يوافق 25 يناير.

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ومن المقرر حضور محمود حميدة "رئيس شرف مهرجان الأقصر"، وليلى علوي، وسلوى محمد علي، وسيد فؤاد "رئيس المهرجان" ،والمنتج السينمائي جابي خوري.

وتشهد الاحتفالية أيضا عرض النسخة المرممة لفيلم "عودة الابن الضال" الذي أخرجه شاهين، وقام ببطولته هشام سليم، وماجدة الرومي في أول وآخر تجربة لها كممثلة، وكذلك عرض أفلام (الأرض، باب الحديد، هاملت ) في 12 دولة إفريقية، هي:

ناميبيا، أوغندا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، بروندي، تنزانيا، كينيا، مالاوي، توجو، إلى جانب عرض (هاملت - عودة الابن الضال) بـ15 محافظة مصرية، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة .