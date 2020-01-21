ديانا كرزون أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إضراف المصور محمود عثمان، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أيا كان هذا المر الذي نمر به، سينتهي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من ناحية أخرى تستعد ديانا كرزون لإحياء حفل عيد الحب، يوم 14 فبراير المقبل، بالعاصمة الأردنية عمان.

يذكر أن "ديانا" أحيت حفلا غنائيا بقطر الشهر الماضي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.