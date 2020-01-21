ابنة الفنانة ماجدة عن وصية والدتها الآخيرة: "مش هقول غير للرئيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة غادة نافع ابنة النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، عن الوصية الآخيرة لوالدتها قبل رحيلها.

وقالت "غادة"، في لقاء أجرته، عقب انتهاء عزاء والدتها الأحد الماضٍ، أن الراحلة ماجدة الصباحي كانت ترغب في مقابلة الرئيس، إذ قالت: "كانت نفسها تقابله".

Advertisements

وعن مضمون الوصية، أكدت نافع إنها لن تُطلع أحد غير الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الوصية: "مش هقول حاجة لحد غيره".

وتوفيت ماجدة الصباحي، الخميس 16 يناير الجاري، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت من خلالها عددا من الأعمال التي دخل بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

ومن أبرز أعمال النجمة الراحلة "النداهة"، "جميلة"، "العمر لحظة"، "أين عمري"، "الحقيقة العارية"، "بنات اليوم"، وغيرها من الأعمال.