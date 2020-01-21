رسالة من نجوى كرم لـ"فارس كرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مواطنها الفنان فارس كرم، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. وعلقت: "عقبال الـ 100 سنة إن شا لله، والفرحة تضل بحياتك وتوزعها على كل الدني يارب يا فارس". يذكر أن نجوى كرم أحيت حفل ليلة رأس السنة، بمشاركة الفنان السوري وليد الشامي، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة الإماراتية.

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