تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان



فجع الوسط الفني اليوم، بوفاة أحد أبرز الفنانين في المجال المسرحي، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وأعلنت وسائل إعلام مغربية وفاة الفنان المسرحي عبد القادر عبابو عن عمر يناهز الـ70 عاما.

ويعد عبابو، الذي ولد سنة 1950 بدار زيدوح (بني ملال)، والحاصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، من الوجوه الفنية التي قدمت الكثير من الاسهامات في المجال المسرحي ، كما كان قيد حياته عضوا بإتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1985، وبدأ الكتابة سنة 1969 ونشر أول نص شعري له سنة 1982. كما يهتم بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية والنقدية.

واشتهر بالعديد من الأعمال المسرحية التي تظل علامة في تاريخ المسرح المغربي ولعل من أبرز مؤلفاته المسرحية "حمامة القرن، سلام أحمر، رسالة شاعلة إلى معشوقة قاتلة، عوا الأصلع، الكبل".



