ميغان ماركل سعيدة بأول نزهة مع ابنها آرتشي وكلبيها في كندا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - يوم الثلاثاء هو أول يوم لـ الأمير هاري وميغان ماركل وابنهما آرتشي كعائلة عادية في كندا،حيث لا مهام ملكية رسمية،ولا بروتوكولات ملكية يخافان أن يتجاوزاها بعفوية ثم يتعرضان لانتقادات لاذعة بسببها.



وبدت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري ،حفيد الملكة إليزابيث ،ملكة بريطانيا الأطول حكماً في تاريخ العائلات المالكة في أوروبا،سعيدة ومبتسمة أثناء اصطحاب نجلها آرتشي وكلبيها في نزهة في فانكوفر بكندا، فيما ظهر زوجها هاري يبتسم أيضًا لحظة وصوله إلى كندا فجر الثلاثاء بعد الانتهاء من أحد ارتباطاته الملكية الأخيرة في لندن.

ميغان ماركل بأول نزهة مع ابنها آرتشي



ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دوقة ساسكس السابقة، التي كان يرافقها ضابطا حماية ملكية أثناء جولتها في متنزه هورث هيل الإقليمي بالقرب من "قصر جزيرة فانكوفر" الفخم الذي يترددان عليه منذ عيد الشكر العام الماضي .



وكانت ميغان تمسك بكلبيها اللابرادور الأسود "أوز" والبيجل "جاي"، بينما تجاهد من أجل إبقاء آرتشي البالغ من العمر 8 أشهر في حمالة الرضع حيث انزلق أحد الأشرطة عن كتفها .



وتبع ماركل حارسان شخصيان، كانت تبتسم وتتحدث معهما أثناء مشيها، في وقت يثار الخلاف حول ما إذا دافعو الضرائب البريطانيون أو الكنديون سيتحملون فاتورة الحماية الشخصية للزوجين البالغة 3 ملايين جنيه إسترليني.

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ميغان ماركل بأول نزهة مع ابنها آرتشي



واجتمع هاري مع زوجته وابنه في القصر المطل على المحيط حيث أمضت ميغان وآرتشي معظم الشهرين الماضيين .



وكان هاري حضر الإثنين الاجتماعات الصباحية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والعديد من رؤساء الدول في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية في جرينتش، حيث وصل نحو الساعة 11 صباحًا وغادر الساعة 1 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة .



ثم عقد اجتماعًا مع فريقه في قصر كنسينجتون بشأن إدارة شؤونه وزوجته ميجان، لأنهما سيكونان في كندا في المستقبل القريب .

ميغان ماركل بأول نزهة مع ابنها آرتشي



وتهرب الدوق من استقبال شقيقه الأمير ويليام في قصر باكنغهام وهرع إلى مطار هيثرو لركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية الساعة 5.30 مساءً إلى مطار فانكوفر الدولي قبل أن يستقل طائرة أصغر إلى مطار فيكتوريا ليصل الساعة 9.45 مساءً بالتوقيت المحلي.



وشوهد هاري وهو يبتسم بينما ينزل من الطائرة ليكمل رحلته التي بلغت 5000 ميل بينما كان يرتدي معطفًا مبطنًا وسروال جينز أزرق وقبعة صغيرة ويحمل حقيبة خضراء أثناء سيره عبر مدرج المطار .

الأمير هاري يصل كندا فجر اليوم الثلاثاء بمظهر عادي غير ملكي