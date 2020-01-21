الأمير هاري يصل كندا فجر اليوم الثلاثاء بمظهر عادي غير ملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - غادر الأمير هاري المملكة المتحدة إلى كندا ليلتئم شمله بعائلته في جزيرة فانكوفر الفاخرة بعد أسبوعين مضطربين غير عاديين في حياتهما.



ووصل الأمير هاري إلى كندا، فجر اليوم ثلاثاء، ليجتمع بزوجته ميغان ماركل، عقب قرار خروجهما من العائلة الملكية.



وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير هاري في مطار فانكوفر بكندا، قادماً على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية .



وظهر الأمير هاري بشكل غير معهود، مرتدياً معطفاً شتوياً وبنطالاً من الجينز وقبعة للرأس، حاملاً حقيبته على ظهره، بعيداً عن المنظر الملكي الذي تعوّد عليه، وفقاً لما نشرته قناة "سكاي نيوز".

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ومن المقرر أن يبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان التي سبقته إلى كندا قبل أسابيع، حياتهما الجديدة بعد الخروج من العائلة المالكة في بريطانيا.



وأعلن دوق ودوقة ساسيكس، في وقت سابق "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي" .



وقد قوبل قراره بانتقادات لاذعة في بريطانيا،لكن البعض الآخر رحب،وتمنى أن تكون زوجته ميغان جديرة بحبه وتضحيته بواجباته الملكية من أجل سعادتها وراحتها.

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