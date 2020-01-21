كانجانا رانوت تفتتح شركة إنتاج خاصة بها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2020 04:43 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ نجمة بوليوود كانجانا رانوت Kangana Ranaut افتتحت مؤخرًا شركة إنتاج خاصة بها تحت اسم " Manikarnika Films" في بالي في مومباي.



وأضافت المصادر أنّ رانوت تلقت الكثير من بطاقات التهاني لهذه المناسبة، وفي مقدمتها النجمة سونام كابور Sonam Kapoor، التي هنأت مواطنتها كانجانا رانوت، لمناسبة افتتاح شركتها للإنتاج .

كانجانا رانوت تفتتح شركتها للانتاج

كما انتقلت تشاندل شقيقة كانجانا رانجولي إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمشاركة عدد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة لاستوديو الإنتاج.



وشاركت تشاندل أيضًا صورًا من حفل افتتاح شركة الإنتاج، حيث كانت كانجانا تجلس وتؤدي الصلوات كجزء من حفل الافتتاح.



وقد صُمم استوديو Manikarnika Films بواسطة مكتب شيبنام جوبتا Shabnam Gupta، ويتألف من ثلاثة طوابق.

النجمة كانجانا رانوت

وفور مشاركة الفيديو، هنأت ممثلة بوليوود سونام كابور، كانجانا رانوت وشقيقتها رانجولي تشاندل، قائلة إنها تتمنى أن يستمرا في المزيد من التقدم والنجاح، كما ردت رانجولي تشاندل بشكر كابور.



بعد ذلك ستظهر الممثلة التي تحولت إلى الإنتاج السينمائي والإخراج، إلى العمل في الدراما الرياضية" Panga" حيث تلعب رانوت شخصية اللاعبة جايا نيغام في الدراما الرياضية القادمة.



وينضم إلى طاقم الممثلين بالفيلم الجديد، ريشا تشادا، وجاسي جيل، ونينا غوبتاـ الذين يلعبون أدوارًا محورية في الفيلم الذي يخرجه أشويني آير تيواري، ومن المقرر أن يصل إلى الشاشات الكبيرة في 24 يناير عام 2020.

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