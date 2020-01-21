بالفيديو: أحمد السقا ينفعل على أحد المراسلين بسبب سؤال عن زوجته

في لقاء صحافي جمع الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، على هامش تكريمها بمهرجان “التميز والجودة، انفعل السقا على أحد المراسلين بعدما وجه لزوجته سؤالاً عن سبب عدم خوضها مجال التمثيل وهل تفكر في التجربة أم لا، لتجيبه مها لا أنا إعلامية ولست ممثلة، بعدها توجه المراسل لأحمد السقا وسأله عن سبب منعه لزوجته من المجال الفني، وحينها لم يتمالك أحمد السقا نفسه وانفعل قائلاً إنه لم يمنعها بل هي لا تريد خوض التجربة.

وأضاف أن هذا السؤال يتكرر كثيراً، فهو لا يمانع دخول زوجته مجال التمثيل، الذي يوجد به العديد من الممثلات اللاتي يحترمهن ويقدرهن كثيراً، ووجه كلامه للمراسل قائلاً: “إنت ليه عايز توقعني في الغلط بلاش الأسئلة اللي تودي في داهية دي”.

يشار إلى أن مها الصغير تشارك في تقديم برنامج “Its show time” مع دينا حويدق ويعرض عبر قناة cbc.

يذكر أن أحمد السقا أعلن انتهاء تصوير فيلمه “العنكبوت” مع منى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، والذي من المقرر أن يعرض في عيد الفطر القادم.