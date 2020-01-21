أصالة توجه رسالة غامضة لجمهورها.. ورندا البحيري ترد

وجهت المطربة أصالة نصري، رسالة غامضة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كتبت أصالة عبر حسابها قائلة : " طبعاً أنا أخطئ، وكثيراً ما أنا أخطئ، لأن احكامي غالباً هي عاطفة إنسانية، والحياة بالمجمل ليست كذلك".

فيما ردت عليها الفنانة رندا البحيري قائلة : "انت قمر قمر قمر وبس"، بينما قالت هدى المفتي : "أنا أحبك"، وعبرت

الفنانة فيفي عبده عن حبها لها من خلال وضع عدة قلوب.

ما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بطليقها المنتج طارق العريان.

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يذكر أن المطربة أصالة كانت أعلنت مؤخراً خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة : " صباح الخير.. بمنتهى الأسف

والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

تابعت: " وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".