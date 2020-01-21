الجمعة.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم فى مدينة جدة بالسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "عاشور" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح أبرزها : "مشوفناش،

حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عني، بقاله كتير".

الجدير بالذكر أن المطرب تامر عاشور كان طرح مؤخرًا ألبوم "أيام" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.