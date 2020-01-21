"الجوكر" هيث ليدجر يشعل تريندات السعودية رغم وفاته

أشعل اسم هيث ليدجر، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وكرم النجم العالمى خواكين فينيكس، نجم فيلم joker الممثل الراحل هيث ليدجر الذي سبقه في تجسيد شخصية الجوكر في فيلمه THE DARK KNIGHT، عام 2008، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "SAG"، وقال: "هيث ليدجر

ذهبت ولكن بالتأكيد لم تنس".

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وفى حفل جوائزSAG ، تلقى الممثل الراحل تكريمًا من خواكين فينيكس، وذلك بعد فوز نجم "Joker" بجائزة أفضل ممثل رئيسى فى دوررائد، فيما سبقه ليدجر بتصوير الشرير للكتاب الهزلى فى فيلم "The Dark Knight" لعام 2008 وفاز

بالعديد من الجوائز، بما فى ذلك جائزة الأوسكار وجائزة جولدن جلوب وجائزة SAG.

وبينما يكرم اليوم فينيكس بجائزة SAG، وبعد حصوله على جائزة جولدن جلوب، إضافة إلى أنه مرشح لجائزة الأوسكار لعام 2020، وذلك عن دوره فى فيلم Joker، فإنه فى طريقه لجمع نفس الجوائز الثلاث لهذا الدور مثل هيث ليدجر، لذا قال نجم فيلم الجوكر: "حقًا أنا أقف هنا على أكتاف الممثل المفضل لدى.. هيث ليدجر".