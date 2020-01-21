إيحاءات غير لائقة تغلق جاليري شروق أمين الكويتية

أشعلت شروق أمين، مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر"، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وطالت الفنانة التشكيلية الكويتية شروق أمين، اتهامات عدة بعد إغلاق معرض لوحاتها، في جاليري "كاب"، منها أنه أغلق لاحتواء اللوحات على إيحاءات غير لائقة للمجتمع الكويتي، ما تسبب في إثارة جدلًا واسعًا.

ودافع عن شروق بعض رواد السوشيال ميديا، وانتقدها كثيرون.

وخرجت شروق عن صمتها وعلقت للمرة الأولى بعد أيام من غلق معرضها، قائلة إنها كانت عادلة

في رسومات لوحاتها، في إظهار بعض صور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أنها حينما رسمت السيدة المنتقبة، لم تقصد الإهانة لها، بل إنها أرادت خلق حالة من الحوار معها، وأن عائلتها بها العديد من المنتقبات.

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وكشفت شروق في تصريحات صحفية، عن أن وزارة الداخلية قامت بإغلاق المعرض في غيابها، وأنها ليست المرة الأولى التي يغلقوا معرضها، فقد سبقتها مرة أخرى

في 2012، ولذا فإنها لن تسكت هذه المرة.

وأوضحت شروق، أن مضمون الفن التشكيلي يحمل الكثير من الرموز، التي تظهر في اللوحات بأشكال قد يفهمها البعض بصورة خاطئة، مثلما حدث عندما رسمت لوحة فيها سيدة تحمل زجاجات من العصائر، إلا أن البعض غيروا الحقيقة وتداولوا أنها "فودكا"، مشيرة إلى أنها أوصلت رسالة بتلك الزجاجات التي كشفت نفاق البعض وكذبهم، ودليل كذبهم أنهم يعيشون في بيوت من زجاج.

وأغلقت وزارة داخلية الكويت، معرضًا للفنانة التشكيلية الكويتية شروق أمين، لتضمنها أعمالاً رأت أنها غير لائقة للعرض، ولم تصدر وزارة الداخلية بياناً في سبب إغلاقها للمعرض.