بكاء سعاد سلمان يشعل تريندات السعودية

أشعلت النجمة سعاد سلمان، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
أعلنت النجمة سعاد سلمان أنها ستخضع لعملية تكميم المعدة وذلك حتى تفقد وزنها، وخاصة بعد بكائها على الهواء بسبب انتقاد متابعيها لها مطالبينإياها باستعادة رشاقتها.
ونشرت النجمة سعاد سلمان فيديو لها على صفحتها عبر "سناب شات"، قالت فيه: "أنا الحين فى المستشفى ورح أسوي عملية تكميم أدعولي أقوم بالسلامة.. شكرًا لكم.. مع السلامة..أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.. مع السلامة".
وحدث هذا الأمر بعد اتصال أحد معجبيها بها، خلال تواجدها في إحدى حلقات "صباح الكويت" حيث طلب منها أن تقوم بخسارة بعض وزنها، وحاولت حينها أن تخفي إحراجها ولكنها لم تقدر فردت بانفعال شديد قائلة: "قاعدة أسوي رجيم.. قاعدة أسوي.. كان وزني أكثر من كده".
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