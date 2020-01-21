نورهان تتعرّض للإنتقادات بعد وصفها هؤلاء الفتيات بـ"البشعات".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ للإنتقادات، بعد حديثها عن موضوع الفتيات اللواتي أطلقت عليهن صفة "البشعات".

وأعربت نورهان في مقطع فيديو لها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن إستغرابها يقيامهن بإلتقاط الصور لأنفسهن ونشرها عبر مواقع التواصل، كما عبرت عن دهشتها بسبب إعتقادهن أنهم الأجمل في العالم، وسخرت منهن بقسوة متسائلة عن سبب هذه الثقة الكبيرة بأنفسهن، ودعت الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم "دون المستوى" إلى عدم التحدث إليها.

وأشار بعض المتابعين إلى أن على نورهان أن تنظر إلى شكلها في المرآة أولاً، قبل أن تتنمر على الفتيات اللواتي لا يتمتعن بالجمال الكافي.

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