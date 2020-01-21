طوني قطان يطلق "يا ماما" مع رجائي قواس-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اطلق الفنان الأردني ​طوني قطان​ بالاشتراك مع الكوميديان رجائي قواس اغنية جديدة بعنوان"يا ماما" وذلك عبر "يوتيوب" وتطبيقات الموسيقى الأخرى بالاضافة الى بدء بثها عبر الاذاعات والقنوات العربية.

وهي اغنية على نمط أغاني المهرجانات المصرية ولكن بلهجة أردنية، وهي من كلمات والحان رجائي قواس وتوزيع خالد مصطفى وتم تصويرها كفيديو كليب مع المخرج عبد الرحمن عيسى.

وكانت آخر أعمال قطان أغنية "لالي"، من كلمات رائد شطناوي وألحان وتوزيع طوني قطان، وبدأ بثها عبر الاذاعات العربية.

ومن خلال "لالي" يعود طوني قطان الى غناء اللون الشعبي والذي حقق به نجاحات كبيرة كأغنية "يلي بتحب النعنع" التي حققت اكثر من 75 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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