خاص الفن- هل تتزوج أمل عرفة بعد خطوبة عبد المنعم عمايري ودانا حلبي؟

ميرنا وليد - بيروت - منذ خطوبة زوجها السابق الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ على الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ قبل عدة أيام، والشائعات تدور حول موقف الممثلة ​أمل عرفة​ من الموضوع، لكن المفاجئة السعيدة جاءت لتدحض معظم ما نشر.

ففي حديثها الخاص لموقع "الفن" أبدت عرفة رأيها بكل وضوح فقالت: "وفقهما الله، فعبد المنعم أبو بناتي ويستحق ست الستات".

وأضافت: "أما أنا فقد رهنت حياتي كاملة لبنتيّ سلمى ومريم ثم لعملي الفني حتى إشعار آخر، إلا في حال حدثت معجزة، والله أعلم".

وكشفت عرفة أنها متزوجة من عمايري منذ عام 2005، ثم انفصلا عام 2013 وتم الطلاق بشكل رسمي عام 2014 قبل أن يعلنا الانفصال عام 2015.

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