هكذا تعرف يعقوب الفرحان وليلى اسكندر على بعضهما-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ عن تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة اللبنانية ​ليلى اسكندر​، ودخولهما بعلاقة عاطفية، مشيراً إلى أن لقائهما الاول كان من خلال عمل جمعهما.

وقال:" في 2012 كان أول عمل لي أخذت فيه البطولة، وكان العمل خليجي وتصويره في الامارات وكانت ليلى ضيفة شرف وشخصياتنا لا تلتقي في العمل ولكننا كنا نلتقي بالصدفة فقط".

وتابع خلال استضافته في برنامج "الدنيا علمتني": "سافرنا الى سويسرا لاستكمال التصوير، والتقينا معاً وقمنا بجولة في مختلف انحاء الدولة واستمرينا معاً حوالي 20 ساعة ونحنا وراجعين بالقطار نامت على كتفي وانا صرت انظر لها واقول هيدا اجمل وجه شفته بحياتي".

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