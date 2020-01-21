كندة علوش: الزواج طلعات ونزلات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة السورية ​كندة علوش​ بعيد زواجها الثالث من الممثل المصري ​عمرو يوسف​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، وعلّقت بالقول:"الزواج طلعات، ونزلات، مواقف صعبة، وقاسية، ومواقف حلوة، بكي، وضحك، خناق، وحب، الزواج اهتمام، ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى، الزواج صعب جدا ينجح بالحب، والدعوات، والنوايا بس لأنو بيحتاج شغل، وتفكير، وصبر.. اليوم بيصيرو تلات سنين، بحمد ربي على الحلو، والمر، ويارب العمر كله مع بعض".

ومن ناحية أخرى، كانت ردّت علوش على منشور تمّ تداوله عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن كلاماً منسوباً لها عن زوجها السابق السيناريست فارس الذهبي، إذ نفته تماماً.

وكتبت علوش عن صفحتها الخاصة قائلةً :"ماقلتش.. والله ماقلتش الكلام ده، ولا في أي حتة، ياريت ماتنشروا كلام مش متأكدين منو.. وشكراً".