خاص الفن- فيفيان مراد تكشف عن جديدها وما الذي يجمعها برامي عياش؟!

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الفنانة اللبنانية ​فيفيان مراد​في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها تتحضر لاصدار اغنية عراقية جديدة بعنوان انا العراق كلمات والحان عمار الجمالي توزيع أسعد عبد الجبار. واضافت انها تتحضر لاحياء حفل عيد العشاق في تونس مع الفنان رامي عياش.

وكانت قد صرحت : " لطالما جذبتي الاغنية العراقية من الوقت الذي غنيت فيه "فراقك علة العلة" وكل الناس أحبتها، وبالنسبة لي الفن العراقي أصبح يأتي بالمراتب الاولى بسبب الكلمات واللحن والشجن الذي تحمله الاغاني العراقية، حتى أن الجمهور العراقي يحبني مثلما أنا أحبه، فآخر حفلة أحييتها هناك فتحت صالة إضافية بسبب كثرة عدد الحضور".