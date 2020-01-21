ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​مارغو قصار​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حبيب الملايين" التي تقدمها كتحية لروح الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم.

الأغنية من كلمات آية ناصر ومايا كركي، وأشرف عليها الشاعر إسلام خليل، التوزيع الموسيقي لجمال حبيب، ويؤدي الأغنية مع مارغو مجموعة من الفنانين هم شوقي عواضة، جمال حبيب، مايا وهبة، رامي علاء الدين، شادي بدر، نسرين بشعلاني، والكليب من إخراج زاهي رشيد علامة.

وكانت قالت مارغو في حديث خاص لموقع "الفن" إن هذه الأغنية هي كرد جميل لعبد الرحيم لأنه غنى لها وأهداها أغنية بحكم صداقتهما القوية.

وحصل موقعنا على صور حصرية من تسجيل الإغنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مارغو قصار تجمع زملاءها وتطلق "حبيب الملايين" وفاءً لـ شعبان عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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