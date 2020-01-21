خاص الفن- طارق أبو جودة يستعد لدخول القفص الذهبي قريبا

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الملحن طارق ابو جودة لدخول القفص الذهبي قريبا حيث اكد الخبر في حديث خاص مع الفن فقد قرر الزواج بعد ارتباطه رسميا .

وعلى الصعيد الفني يستعد طارق للتعاون مع الفنانة يارا كالعادة بألبوم كامل لبناني واغنيتين مع الفنانة ماجدة الرومي .

وكان قد تخطى كليب "شو بدو"، للفنانة يارا، المليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وجسدت يارا في الكليب دور سائقة تاكسي في شوارع بيروت، تصطحب الركاب إلى أماكنهم وتسمعهم الأغنية خلال تنقلهم في السيارة.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان ​طارق أبو جودة​، وتوزيع عمر صباغ، أما الكليب فقد تم تصويره تحت إدارة المخرج ريشار سركيس.

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