حسام حبيب يكشف تراجع شيرين عبد الوهاب عن هذا القرار-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلنت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، إبتعادها وإعتزالها لمواقع التواصل الإجتماعي، بسبب كثرة التعليقات المسيئة التي تتلقاها وتحديداً في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​ أن عبد الوهاب قررت التراجع عن هذا القرار.

وكتب حبيب عبر صفحته الخاصة قائلاً:"إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

من ناحية أخرى تواصل شيرين التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه 2020 كما تستعد لتصوير فيلمها الذي قررت العودة من خلاله للسينما بعد غياب 16 عاما، وهو من تأليف أمير طعيمة، و يدور في إطار استعراضي كوميدي.

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