نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها على "انستقرام"، صورة لأسد ولبوة بوضع التزاوج، وكتبت تعليقاً عليها "لقد فعلناها". نيكول تلقّت هجوماً عنيفاً من قبل من اعتبر أنّ نيكول نشرت صورة ذات إيحاءات جنسية، بينما رأى البعض الآخر أن النجمة أرادت بذلك الإعلان عن حملها. Advertisements ومع اشتداد الحملة، قامت نيكول بحذف الصورة سريعاً، إلا أنّها حذفتها بوقت متأخر، إذ كانت قد انتشرت وأصبحت موضع تندّر من قبل روّاد السوشال ميديا.

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كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تنشر صورة صادمة وتحذفها... فهل أرادت الإعلان عن حملها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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