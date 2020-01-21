زفاف ملكة جمال الكون 2017... قصيرة القامة التي هزمت جميلات العالم

احتفلت Demi-Leigh Nel-Peters، ملكة جمال الكون لعام 2017، بحفل زفافها الذي أقامته على الطريقة الأفريقية.

وارتدت الملكة فستان زفاف بسيط مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج خفيف.

وحظيت صورها التي نشرتها عبر صفحتها على انستقرام الكثير من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمال العروسين، وتمنّت لهما السعادة.

يذكر أنّ ديمي فازت بلقب ملكة جمال الكون في حفل أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Advertisements

وقد تمكنت Demi من التغلب في المرحلة الأخيرة من المسابقة، على 16 مرشحة بقينَ بعد أول تصفية نهائية جرت، وهنّ من: تايلاند وسريلانكا، والفيلبين وغانا، وجنوب أفريقيا وإسبانيا، وإيرلندا وكرواتيا، وبريطانيا وكولومبيا، والولايات المتحدة وكندا، وجامايكا والصين، وفنزويلا والبرازيل، ومنهنّ وصلت مرشحات 5 دول إلى النهائي في تصفية ثانية وأخيرة، وهن من: جنوب أفريقيا، وفنزويلا، وتايلاند، وجامايكا، وكولومبيا، وبتصفيتهنّ تنافست جنوب أفريقيا مع كولومبيا وجامايكا على اللقب الذي كان من نصيب الجنوب أفريقية.

الملكة أنهت دراسة إدارة الأعمال في جامعة North-West University المحلية في مدينة Potchefstroom البعيدة 120 كيلومترًا عن جوهانسبورغ.

واللافت أنّ أحدًا لم يتوقع خلال الحفل أن تفوز Demi-Leigh Nel-Peters باللقب، حيث إنها كانت من قصيري القامة في المسابقة، إلا أنّ ثقتها الكبيرة بنفسها وابتسامتها التي رسمتها على وجهها طوال فترة المسابقة، وعدم ظهور أي علامات قلق عليها، ساعدت على تربّعها على عرش الجمال العالمي، وانتزاع التاج من كل منافساتها عليه.