عاصي الحلاني يوضح حقائق تعرفونها للمرّة الأولى عن "ذا فويس كيدز"

لا يزال استبعاد الطفلة هايدي محمد من برنامج "ذا فويس كيدز" يثير ضجّة كبيرة في مصر، وهجوماً على المدرّبين نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي لأنّهم لم يستديروا لهايدي، واستداروا لأطفالٍ أقلّ موهبة منها، كما طاول الهجوم مجموعة MBC، إذ اتّهمها البعض بالتواطؤ بعد قيامها بحذف مقاطع الطفلة من حسابات البرنامج على السوشال ميديا.

الفنان عاصي الحلاني، قام بالردّ لتوضيح اللبس، خلال مداخلة مع برنامج "تراندينغ"، فأوضح أن هايدي من الأصوات الرائعة التي شاركت في البرنامج وتتمتع بموهبة فريدة، وأوضح أنّ المواهب لا تمرّ بنفس الترتيب الذي يشاهده الجمهور على الشاشة، إذ قد يشاهد الجمهور موهبة لم يستدر لها المدرّبون لأنّ فرقهم تكون قد اكتملت، إذ يسمح لكل مدرّب بـ15 مشتركاً فقط.

وتابع الحلاني" حتى في برنامج "ذا فويس" تحصل هذه المشكلة وعندها تخيّر إدارة البرنامج المشتركين، بين الظهور على الشاشة من عدمها، احترماً لتعبهم ومجهودهم ويخبرونهم أنّ الفرق أصبحت مكتملة ولا يمكن لأي مدرب أن يلف بكرسيه، وهنا يعود الخيار للمشترك، ولذلك يلاحظ المشاهد في بيوتهم أننا نطل بنفس الملابس كمدرّبين في الحلقات الست الخاصة في مرحلة الصوت وبس، في حال حصل أي تغيير، لأنه يمكن الا نختار أي مشترك في واحدة من هذه الحلقات، وفي حلقة أخرى أكبر عدد ممكن من الأصوات".

وختم الحلاني " بإمكان هايدي محمد أن تشارك في الموسم المقبل من البرنامج، وأن تنال الفرصة التي تستحقها، وربما عندها تكون قد أصبحت أكثر تمكناً ".

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وعن حذف البرنامج فقرة غناء هايدي محمد من يوتيوب، قال إنّ "أم بي سي" تطرح الفيديوهات على "شاهد" وقد يكون أحد متابعي السوشال ميديا هو من نشر فيديو هايدي على يوتيوب، ولذلك يكون الفيديو الخاص بـ هيدي قد حُذف بشكل تلقائي لأنّه يخالف حقوق الملكيّة الفكريّة.