والدة قتيل فيلا نانسي عجرم أمام القضاء اللبناني

بعد التناقض في أقوال عائلة محمد حسن الموسى الذي قتل على يد الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وتردّدهم في حسم ما إذا كان ابنهم يعمل في فيلا الفنانة وذهب ليطالبها بحقه، أم أنّه عمل مرّة واحدة في نقل فرش للفيلا، أم أنّه لم يذهب أساساً إلى مكان سكن الفنانة، تمثل يوم الخميس المقبل والدة القتيل أمام القضاء اللبناني لأخذ شهادتها.

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فقد أفادت المحامية رهاب البيطار الوكيلة القانونية لعائلة الموسى، أنّ قاضي التحقيق نقولا منصور استدعى والدة الموسى لسماع إفادتها في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.

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نانسي عجرم

ومن المرجّح أن تستجوب والدة القتيل حول ما سبق وأدلت به حول معرفة سابقة بين ابنها والفنانة وزوجها، وبأنّه كان يعمل لديهما، وقصد الفيلا لمطالبتهما بتسديد راتبه، وهو ما نفاه المتّهم نفياً قاطعاً.



يذكر أنّ القاضية غادة عون ادّعت على الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل القصدي وفقا للمادة 547 معطوفة على مادة 229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقد أكّد محامو الهاشم، أنّ الأخير كان في حالة الدفاع عن النفس، سيّما وأنّ القاتل اقتحم الفيلا فجراً وهو مسلّح، ما دفع بالهاشم إلى قتله للدفاع عن عائلته.

يبقى أن نذكر أنّ نانسي قامت برفع قضية على شاب قام بتهديدها بالقتل هي وبناتها.