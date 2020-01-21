ياسمين صبري في عيدها الـ33... معلومات قد لا تعرفها عنها

اليوم 21 يناير، هو يوم ميلاد الفنانة المصرية ياسمين صبري التي حقّقت شهرة كبيرة تفوق أعمالها.

في رصيدها 9 أعمال فقط بين السينما والتلفزيون، وعمر نجوميّتها لا يتعدّ السبع سنوات، لكنّها تتمتّع بجماهيريّة واسعة لم تتحقّق لأي من بنات جيلها.

هي نجمة مثيرة للجدل، ملفتة بجمالها الأخاذ، حضورها على السجادة الحمراء غالباً يخطف الأضواء، وتصريحاتها لا تمر مرور الكرام.

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اليوم تحتفل ياسمين بيوم ميلادها الـ33، فما هي أبرز المحطات في حياة ياسمين؟

-أبرز ميّزات ياسمين صبري

اسمها بالكامل ياسمين أشرف صبري محمود من مواليد 21 يناير 1987 في محافظة الإسكندرية الساحلية.

برجها الدلو، وصفات المرأة الدلو تنطبق عليها، إذ أنّ هذه الأخيرة تتميّز بأنها متناقضة في كافة الميادين والجوانب، ورقيقة في الحب، وخجولة، ومهذّبة، وجذّابة، وساحرة، وغامضة، ومخلصة، وجميلة، وأنيقة في ملابسها وتنسيق الألوان، وعاطفية، ولبقة في التعامل، ومتكتمة، وذكية، وليست غيورة، وقراراتها سريعة ومفاجئة، ولا تقع في الحب بسهولة، وتقدّس الحرية، والصداقة المتعدّدة، ومشاريعها، كما أن المال بالنسبة لها من الأشياء الثانوية، وتحب التنقل السريع من موضوع إلى موضوع آخر، وتكره الشك، والغيرة، وحب السيطرة والتملك، والرهن، وهي أم مضحّية تحب أولادها وترعاهم، وكثيرة التعلّق بهم، أما على صعيد الحب فهي تجمع بين الإخلاص وقلة الاهتمام، والطلاق بالنسبة لها أمر سهل.

-طفولة ياسمين صبري

نشأت ياسمين وسط عائلة مرموقة تعدّ من أكبر العائلات الثرية في الإسكندرية، فوالدها صبري محمود، يعمل طبيبًا في أحد المستشفيات الكبرى في الإسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، إضافة إلى أنّ جدها كان قبطانًا بحريًّا.

تلقّت تعليمها الإبتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي، والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

-متعدّدة المواهب

لدى ياسمين العديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى، حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوغا. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية، وتُوّجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة، كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة.

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-قائمة أجمل 100 وجه

اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وكانت الفنانة المصرية الوحيد في هذه القائمة.

حلم ياسمين الحقيقي كان أن تصبح مذيعة مشهورة، فقررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها، من خلال اشتراكها في مسابقة "ميس إيجيبت"، لكن لسوء حظها، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

-سنة أولى شهرة

عرفت طريق الشهرة بعدما تلقت اتصالًا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، ورفضت ياسمين الفكرة في البداية، ولكنها تراجعت، وقدّمت إعلانات عدة، وضعتها ضمن اختيارات الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب للمشاركة في برنامج "خطوات الشيطان"، وتمكنت من الحصول على دور البطلة واسمها رشا، وكانت فتاة محجبة، وتم عرض البرنامج في رمضان 2013.

بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالًا هاتفيًّا من الشركة، تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي، لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014 وبعد المقابلة رشحها للقيام بدور ابنته "صافي".

-مع شيرين عبد الوهاب

قدّمت بعدها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا، وتنتظر في العام الحالي أول بطولة مطلقة لها في ماراثون دراما رمضان.

ظهورها في السينما كان حكرًا على النجم محمد إمام، الذي اختارها لبطولة فيلميه "جحيم في الهند"، و"ليلة هنا وسرور"، وقدّمت فيلمًا ثالثًا مع النجم محمد رمضان بعنوان "الديزل" عام 2018.

-زواج لم يكتب له النجاح

تزوجت مرة واحدة فقط من أحد كبار الأطباء في الإسكندرية، تعرفت إليه عن طريق والدها، وقبلت الزواج منه على الرغم من أنه يكبرها بسنوات عدة، كما أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه أولاد، ولهذا السبب، كان الزواج سريًا لكي لا تعلم زوجته الأولى، وبعد إنكارها لأكثر من مرة زواجها، صرحت ياسمين لبرنامج "صاحبة السعادة" بأنها متزوجة من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع "دودي"، وعقب الإعلان عن الزواج السري حدث الانفصال.