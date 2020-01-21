هيفاء حسين في جلسة تصوير مع توأميها سلطان وجواهر

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خضعت الفنانة هيفاء حسين لجلسة تصوير مع ولديها التوأمين سلطان وجواهر، اللذين أنجبتهما في شهر تشرين الثاني\نوفمبر الماضي في إحدى مستشفيات البحرين ولم تكشف عن وجهيهما.
هيفاء حسين مع التوأم
ونشرت هيفاء صورة من جلسة التصوير علقت عليه "الأبناء زينة الحياة الدنيا".
يذكر أنّ هيفاء أنجبت طفليها من زوجها حبيب غليوم بعد مرور 9 أعوام على زواجهما، علماً أنها أم لشاب إسمه سعد من زواجها الأول الذي إنتهى بالطلاق.
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