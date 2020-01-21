نيكول سابا تثير الجدل بصورة لأسد ولبوته يمارسان الجنس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 03:53 مساءً - موجة من الانتقادات اللاذعة واجهتها الفنانة اللبنانية نيكول سابا وعلامات استفهام عدة طرحها المتابعون بعدما نشرت على صفحتها عبر انستغرام صورة اسد ولبوته يمارسان الجنس، وعلقت عليها بالقول: “نعم، لقد فعلناها”.

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى اعتبار أن الفنانة اللبنانية أرادت الإعلان عن حملها من زوجها الممثل يوسف الخال بهذه الطريقة.

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