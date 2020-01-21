نجمة بوليود ماليكا أرورا تستجم في المغرب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعيدًا عن صخب مومباي، سافرت ماليكا أرورا إلى مراكش بالمغرب، حيث تمضي أفضل وقت في حياتها. نعم، دليلنا على ذلك، تلك اللمحات التي شاركتها متابعيها من رحلتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

في أحدث صورة نشرتها ماليكا بعد دخلت في المغرب مع صديقاتها، تميزت إطلالتها بالأناقة في ملابس كروشيه بيضاء، مع جوارب طويلة وحذاء باللون الأسود، حيث ظهرت وهي تقف بمرح على دراجة نارية وقامت بالتعليق على الصورة على أنها “رحلة نهاية الأسبوع”.

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تعد هذه هي رحلة ماليكا الثانية للمغرب خلال شهر واحد، وكانت قد قضت احتفالات رأس السنة في مدينة غوا مع أسرتها وصديقها أرجون كابور، اختارت ماليكا نشر صورة لها وهي تقوم بتقبيل أرجون على خده وكتبت، “شمس، نجمة، ضوء، سعادة. 2020”.

كانت مليكة متزوجة سابقًا من المخرج السينمائي أرباز خان شقيق نجم بوليوود الكبير سلمان خان، ولديها ولد يدعى أرحان.

على جبهة العمل، تحافظ مليكة على انشغالها بعروض الواقع، حيث تبرز كقاضية مشاركة. كما أن لديها بعض من سلاسل الرقص. وهي تدير أيضا استوديو لليوغا وعرض أزياء.