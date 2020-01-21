ابنة ماجدة الصباحي تكشف عن الأمنية الأخيرة لوالدتها قبل رحيلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية غادة نافع عن الأمنية الأخيرة لوالدتها الفنانة الراحلة مادة الصباحي قبل وفاتها.

الفنانة المصرية قالت، في تصريحها لبرنامج Et بالعربي، إن والدتها كانت تتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالت: “كان نفسها تقابله”.

فيما رفضت غادة الكشف عن الرسالة التي كانت تريد والدتها إبلاغها للرئيس السيسي، قائلة: “هقولها لسيادة الرئيس بس مش هقولها لحد تاني”.

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة قد رحلت عن عالمنا، ظهر الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 89 عام.

الفنانة المصرية غادة نافع ودعت والدتها ماجدة برسالة مؤثرة، كتبتها على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قالت: “إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمه الله.. رحلتي ورحل معك كل الحنان”.

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وأضافت: “رحلت صديقتي وحبيبتي وكأن القدر يريدني أن أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد، وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي ان ارثيكي وانا المحتاجة لمن يرثيني فيكي احبك وافتقدك.. رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما.. رحمه الله عليكي واطلب لك المغفرة وأسألكم الفاتحة”.

وكانت أقيم عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، مساء الأحد 19 يناير، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

الفنانة غادة نافع انهارت في نوبة بكاء، وذلك بمجرد رؤيتها لصورة والدتها الفنانة الراحلة، والتي تم وضعها بمدخل العزاء.

وحرص على حضور العزاء كل من الفنانة رجاء الجداوي، والإعلامي وائل الابراشي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانه نرمين الفقي، والمنتج محسن علم الدين، والفنانة دنيا عبدالعزيز.

كما حضرت الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة فيفي عبده، والفنان عزت العلايلي، المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة شهيرة، والفنانة لبنى عبدالعزيز، وغيرهم.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء الدكتور محمد سيد على رستم مندوبا عن رئاسة الجمهورية لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.