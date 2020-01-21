عبدالمجيد عبدالله يكشف تفاصيل ألبومه.. وتركي آل شيخ يدخل على الخط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره بإعلانه عن تحضيره لألبوم غنائي جديد يتم طرحه خلال العام الجاري 2020، موضحا أن الملحن ياسر بوعلي سيكون له نصيب الأسد من هذا الألبوم؛ إذ خصه بتغريدة منفردة وصفه فيها بأنه رجل المرحلة وهو ما دعا تركي آل الشيخ للدخول على الخط.

وبدأت القصة عندما نشر عبدالمجيد عبدالله "كوبليه" مكتوبا من إحدى الأغاني التي سيتعاون فيها مع ياسر بوعلي، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" جاء فيه: "لاكتب على غصون الشجر والرمل والأوراق لك.. يامن خذاك الوقت فجأة من عيوني وأبعدك.. شفت البحر وش قد أنا قد البحر مشتاق لك.. حتى الخطوط اللي ف يدي ذبلت من الشوق ليدك.. فهد المساعد، ياسر بوعلي 2020".

وتفاعل الفنان راشد الفاضل مع تغريدة الفنان السعودي قائلا: "الله يعجل به"، فخصه هو الآخر بمقطع من إحدى الأغاني وجاء فيه: "لي خاطر مايستريح الا معك وان ضاق لك يا اعز اسمٍ فز لك قلبي وصوتي رددك ياليتني كل الكلام اللي سمعت وراق لك وأوقاتك اللي تنتظر ودروبك اللي تقصدك".

وبعدها تحدث عبدالمجيد عبدالله في تغريدة عن تعاونه مع ياسر بوعلي فكتب قائلا: "خلاصة الموضوع ياسر بوعلي حيكون له مجموعة أغاني في الألبوم لأنه جا وقته المناسب ولازم نقدم شيء مختلف".

وأضاف النجم السعودي قائلا: "ياسر رجل محترف جدا وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح"

وإزاء هذه التفاعلات تدخل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ على الخط فكتب معلقا للفنان عبدالمجيد عبدالله يقول: "يعني كذا مابقى لنا محل"، غير أن الفنان السعودي رد عليه بمقطع كشف فيه عن تعاونهما سويا في ألبومه الجديد أيضا فقال: "لا تعاتب .. من رحل من كيف نفسه جعلها خيره رحيله .. لا تعاتب دام غاب .. وعنك غيّب نور شمسه التعامل بالمثل .. في الحب واجب تركي آل الشيخ، ياسر بوعلي 2020".

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وجاء رد تركي آل الشيخ عليه بإعلان اسم الملحن فكتب: "ما تقول ممدوح يلحن"، فتبعه عبدالمجيد عبدالله بتعليق قال فيه: "استر علينا يا أبو ناصر كده كل الأمور تتكشف".

ولم يتوان الجمهور في التفاعل مع هكذا أمر حيث طالب المغردون بتحديد موعد لطرح الألبوم وكشف تفاصيل أكثر، معتبرين عودة عبدالمجيد عبدالله بألبوم، حدثا جللا كونه صاحب صوت متميز في الساحة الغنائية الخليجية.

وكان كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن موقفه بعد تفاجئه بطرح ابنه محمد عبدالمجيد لجديده الفني من خلال أغنية "يابختي فيك" والتي أدخلته عالم الغناء للمرة الأولى في تاريخه، وقال الفنان السعودي إنه تفاجأ مما فعله ابنه، موضحا أنه لم يكن يعرف موعد تسجيله للأغنية أو متى سيطرحها حتى أن بعض المتابعين تدخل في الأمر ليقول مازحا بأن محمد عبدالمجيد هو من يعطل والده عن الاستديو بسبب حجزه له دون معرفة من حجزه.

ورد عليه عبدالمجيد عبدالله بالقول: "أسأل عنه فالاستديو ايش بتسوي مرة أذاكر ومرة اتمرن"، كما حرص الفنان السعودي على إسداء النصح لابنه في مشواره الفني، لافتا إلى أن الطريق طويل ويحتاج للمثابرة، متمنيا له التوفيق، وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته عبر "تويتر" قائلا: "والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابرة".

وحرص محمد عبدالمجيد على الرد على والده بعد دعمه له بنشر والده للأغنية عبر حسابه على "تويتر"، وقال "محمد" من خلال أحد التعليقات: "ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا".

وشارك الفنان عبدالمجيد عبدالله الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" وعلقّ: "محمد عبدالمجيد - يا بختي فيك (حصريا) 2020".

وكان الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله قد اعتذر مؤخرا عن الظهور في "موسم الرياض"؛ إذ كان مقررا أن يحيي حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات ليلة "مجيديات" وكانت أولى الليالي التي يعلن عنها تركي آل الشيخ إلا أن المرض حال دون ظهوره.