ريم البارودي تعتذر عن عدم استكمال مسرحية "جوازة مرتاحة"

القاهرة – لايف ستايل
اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن عدم استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" الذي كان مقررا عرضها في نهاية الشهر الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر.
وكتبت ريم على إنستجرام "تم انسحابي واعتذارى نهائي عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".
كانت المسرحية قد نجحت في تحقيق ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضى في الغردقة، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تعرض في القاهرة حتى الآن.
مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مأخوذ عن واحدة من أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمرة"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم إضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلى خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009.
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