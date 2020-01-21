رانيا يوسف تكشف مواصفات الزوج بالنسبة لها

استضافت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة الأحد من برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث الفنانة رانيا يوسف، التي كشفت خلال جانب من الحوار عن مواصفات الرجل المناسب كزوج بالنسبة لها.

وقالت رانيا يوسف إن ذلك الرجل يجب أن يكون كريم الأخلاق والتعامل في المقام الأول، وابن ناس، ويتصف بالحلم والحكمة، أما الثروة، فلم تكن ضمن مواصفات أزواجها الثلاثة السابقين عندما تزوجت أيا منهم.

وعن إمكانية زواجها من رجل يصغرها عمرا، قالت رانيا يوسف إن ذلك حدث بالفعل في زيجتها الثانية، لكنها اكتشفت أنها ارتكبت خطأ، وعانت من الاستغلال والكلام المؤلم طوال الوقت، وهو ما لا تقبل بتكراره مرة ثانية.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تعيش هذه الأيام فترة نشاط فني بتزامن أكثر من عمل فني لها، بداية بمسلسل "الآنسة فرح"، الذي تعرضه قناة MBC4 ومنصة "شاهد"، ومسلسل "مملكة إبليس"، الذي تعرضه "شاهد" أيضا الشهر القادم، وفيلم "صندوق الدنيا"، الذي انتهى حديثا تصوير مشاهده الأخيرة.

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كما تستقبل دور العرض السينمائي بتاريخ 22 يناير الجاري فيلم "دماغ شيطان"، بطولة رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلوني، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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